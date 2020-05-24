انتشار أمني مُكثف في القاهرة والجيزة لتأمين المواطنين

شهدت القاهرة والجيزة انتشارا أمنيا مكثفا في أول أيام العيد، لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إذ شهدت مديريتي القاهرة والجيزة انتشارا أمنيا مُكثفا بالمحاور والشوارع والميادين وبمحيط المنشآت المهمة والحيوية، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو الأجواء.

وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع على المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

كما شملت الخطة متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية، ومتابعة غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وشهد طريق الكورنيش في محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، سيولة مرورية وتواجد لضباط الإدارة العامة للمرور، مع منع الانتظار بالطرق.

وحذّر مصدر أمني، قائدي السيارات، من أنّه سيتم رفع أي سيارة على طرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية بدءا من سريان وقت الحظر، وجرت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني للمستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمني، لتطبيق إجراءات قرار حظر تحرك المواطنين مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين، وتهيب بالجميع االلتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.