استمرار انتشار الفرق التطوعية لتوعية المواطنين بمخاطر كورونا بالشرقية

اعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار انتشار الفرق التطوعية من الشباب المتطوعين لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس الكورونا بمراكز (ههيا - مشتول - فاقوس - كفر صقر - ابوكبير - القنايات- الزقازيق) تنفيذا لمبادرة إرادة شعب الشرقية (أسبوع الحسم) فى يومها الرابع متمثلين في ١٥ مجموعة كل مجموعة مكونة من ٥ أفراد.

وتوجهت تلك المجموعات للمرور على شوارع (المحطة - القومية - منطقه فلل الجامعه- شارع الجيش- شارع المحافظة- البوسطة - المنتزه- ميدان عرابى ) بمدينة الزقازيق.

وتوجهت إحدى المجموعات لمركز أبوكبير لتوعية المواطنين المتواجدة بالشوارع الرئيسية والبنوك والأسواق كما توجهت مجموعة تطوعية أخرى لمراكز كفر صقر وههيا ومشتول السوق والقنايات وفاقوس بمشاركة الأزهر والجمعيات الأهلية والهلال الأحمر وبعض المتطوعين من العاملين بمجالس المدن لتقديم نصائح وارشادات للمواطنين بأهمية لبس الكمامه الواقية واستخدام المطهرات بصفة مستمرة حفاظا على صحتهم من الاصابه بفيروس كورونا.

يذكر أن الاعضاء المشاركين فى مبادرة ارادة شعب الشرقيه (اسبوع الحسم) هم المجلس القومي للمرأة و الجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر والنقابات والأزهر والكنيسه والأوقاف ومجالس المدن والاحياء و تقوم اداره المتابعة الميدانية بالديوان العام بمرافقة المجموعات المشكله لتذليل العقبات خلال الحملات التوعوية.

راهن المحافظ على نجاح مثل تلك المبادرات فى زياده الوعى لدى المواطنين بالحفاظ على صحتهم وضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من خلال عدم التواجد بالتجمعات ومراعاة المسافات البينية عند التواجد بالشوارع والمحال التجاريه وارتداء الكمامه الواقيه واستخدام المطهرات بصفة مستمرة حفاظا على صحتهم من الاصابه بفيروس كورونا

اكد المحافظ استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظه لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه للحد من انتشار الفيروس بنطاق المحافظة.