500 جنيه عيدية الأطفال الأيتام بدار رضوى والشابات المسلمات في الغربية

حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، علي مشاركة الأطفال بدار الشابات المسلمات ودار رضوى للأيتام بطنطا، فرحتهم بالعيد وقدم التهنئة لهم، بحضور أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسؤولي مجلس إدارة الدارين.

من جانبه، منح محافظ الغربية، 500 جنيه عيدية لـ 26 بنت بدار الشابات المسلمات للبنات ودار الرضوى للأيتام من صندوق باب الأمل بالمحافظة، معرباً عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكداً على أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع .

ووجه "رحمي" باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بوضع خطة زيارات وعرضها عليه لزيارة كافة مؤسسات دور الرعاية علي مستوى المحافظة وعددهم 25 مؤسسة.