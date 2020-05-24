خرقوا الحظر.. تحرير محاضر لأصحاب 9 محال بالشرقية في أول أيام العيد

حررت الجهات المعنية محاضر طوارئ أمن دولة، لأصحاب 9 محال لمخالفتهم قرار الحظر ومنع التجمعات.

وتفصيلا شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة، بإشراف اللواء سامي علام رئيس المركز بالتنسيق مع الشرطة لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب المحلات بتعليمات الحظر المحددة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر لأصحاب 9 محال لمخالفتهم لتعليمات الحظر وتجميعهم للمواطنين داخل المحلات وعدم حصولهم على رخصه توصيل طلبات للمنازل (دليفري) وتم تحويل المحاضر إلى قضايا جنح أمن دولة طوارئ.

كما تم تحرير 12 محضرا إشغال طريق لمخالفتهم للقانون 140 لسنه 1956.