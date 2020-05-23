توزيع 270 ألف "عيدية" على الأيتام والمسنين في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توزيع 270 ألفا و900 جنيه مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، على 602 فرد بدور الأيتام والدفاع والحضانات الإيوائية والمسنين لإدخال السعادة في نفوسهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه، أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى توزيع عيدية على 602 فرد بدور الأيتام والدفاع والحضانات الإيوائية والمسنين بواقع 450 جنيها لكلا منهم بإجمالي مبلغ 270 ألف و900 جنيه.

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، لإدخال البهجة على قلوب 16 ألف طفل ومسن على مستوي الجمهورية، بتكلفة 7 ملايين جنيه.