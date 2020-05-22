وكيل صحة الشرقية يتابع العمل بمستشفى العزل في فاقوس

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، مستشفى فاقوس النموذجي، وذلك لمتابعة سير العمل بمستشفي العزل بعد قيامها باستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا .

وقام وكيل الوزارة بارتداء الواقيات الشخصية لمتابعة تقديم الخدمة للمرضى داخل الغرف، وشدد علي اتباع كافة سياسات ومعايير الجودة ومكافحة العدوى بالمستشفى، والتأكيد علي التخلص من النفايات الطبية الخطرة بشكل آمن، مع مراجعة خط سير النفايات الطبية بداية من نقلها من غرف المرضى وحتي التخلص منها بمجمع المحارق بالخطارة.

كما وجه وكيل الوزارة مدير المستشفى بتوفير أية احتياجات ومتطلبات للفريق الطبي، والذي أثنى علي دورهم الهائل خلال هذه المرحلة، مثمناً جهودهم المخلصة، في الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين في ظل الظروف الراهنة، مقدماً الشكر والتقدير للجيش الأبيض علي الأداء البطولي، وشعورهم بالمسئولية تجاه المواطنين، مبلغاً دعم وتقدير وزيرة الصحة لجميع العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة على هذا المجهود المبذول والعمل الدؤوب لصالح المرضى والمواطنين بالمحافظة.