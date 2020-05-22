إزالة 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار الأجهزة التنفيذية في إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، تزامناً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره في المحافظة.

وقال إنه تم شن عدد من الحملات أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدي بمركز فاقوس، و15 حالة بالحسينية ومزرعة سمكية بديرب نجم. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار المتابعة اليومية لرصد أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد ومساواتها حتى منسوب سطح الأرض ومصادرة معدات وأدوات البناء وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.