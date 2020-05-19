محافظ أسوان يشهد توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء أمس، توزيع 10 ألاف كرتونة مواد غذائية و 8 طن فراخ مجمدة من صندوق تحيا مصر للأسر الأكثر احتياجاً والعمالة غير المنتظمة وذلك ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" والتي أطلق فعالياتها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول، دعماً من الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب محمود رشدي منسق صندوق تحيا مصر بقطاع الصعيد، بالإضافة إلي عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الذين قاموا باستلام مخصصات القرى.

وأوضح محافظ أسوان أنه تم توزيع هذه الكميات من المواد الغذائية من قبل صندوق تحيا مصر علي جمعيات مصر الخير وصناع الحياة وصناع الحياة والبر والتقوي، بجانب مؤسسة بنك الحياة الكريمة حيث ستتولى هذه الجمعيات توزيع كافة الكميات علي الأسر الأكثر احتياجاً بعدد 12 قرية من القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.