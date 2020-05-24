العيد في البحر الأحمر.. شوارع خالية وشواطئ محظورة

شهدت شوارع وميادين محافظة البحر الأحمر، اختفاء مظاهر الاحتفال في أول أيام عيد الفطر المبارك في ظل تواجد أمني مكثف ودوريات أمنية ومرورية ثابتة ومتحركة تطوف الشوارع لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بمنع التجمعات.

واستجاب أهالي مدينة سفاجا للتحذيرات، التى أطلقتها هدى المغربي رئيس المدينة على مدار اليومين الماضيين بتخصيص سيارة بمكبر صوت تجوب الشوارع لتوعية الناس بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وناشد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل والالتزام بقرارات الحظر .