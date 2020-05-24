رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطات مياه الشرب

تفقد اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العضو المنتدب، صباح أول أيام عيد الفطر المبارك محطات مياه الشرب للتأكد من وصول المياه للمواطنين بالكميات المناسبة.

وقال رئيس شركة مياه سوهاج، إن الشركة رفعت درجات الاستعداد القصوى لتامين وصول المياه للمواطنين خلال أيام العيد، من خلال استمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي، إلى جانب توفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة.

جدير بالذكر أن اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تفقد محطة مياه نيدة السطحية المرشحة بأخميم والتي تعمل بطاقة تصميمية 800 لتر لكل ثانية، وتغذي مركز ومدينة أخميم وقراها ومدينة ناصر وبعض قرى مركز ساقلتة وكذلك محطة مياه ناصر النقالي والتي تغذى مدينة ناصر.