"الصحة العالمية": أمريكا الجنوبية تتحول إلى بؤرة لتفشي "كورونا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، قارة أمريكا الجنوبية بؤرة جديدة لتفشى وباء «كورونا» المستجد.

وقال مايكل راين، مسئول الحالات الطارئة فى المنظمة، خلال تصريحات صحفية، إن «البرازيل هى الأكثر تضرراً»، حيث جاءت فى المركز الثانى فى قائمة أعلى إصابات الفيروس، بعد الولايات المتحدة، بعد تأكيدها إصابة 330.890 شخصاً، متجاوزة بذلك روسيا، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويواجه الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو انتقادات واسعة بسبب معارضته إجراءات التباعد الاجتماعى، ودعم عقار «الكلوروكين» الذى لا يحظى بموافقة لعلاج كورونا، والخلافات مع مسئولى الصحة العامة من أصحاب الخبرة.

الأمم المتحدة: اليمن على حافة كارثة بعد انهيار الرعاية الصحية

وحذرت الأمم المتحدة من أن نظام الرعاية الصحية فى اليمن انهار فعلياً، معربة عن قلقها البالغ من الوضع حول تفشِّى الفيروس، محذرة من أن البلاد أصبحت على حافة الكارثة.

فيما أعلنت الصين، للمرة الأولى منذ انتشار فيروس «كورونا» على أراضيها، عدم تسجيل إصابات جديدة أو وفيات بالفيروس التاجى، اليوم، بينما لم تسجل الجمعة الماضى سوى 4 حالات جديدة.

ودعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حكام الولايات إلى إعادة فتح دور العبادة فى البلاد باعتبارها أماكن تقدم خدمات أساسية، ومن ثم يتعين فتحها بأسرع وقت، خلال عطلة هذا الأسبوع، محذراً من رفض دعوته، قائلاً: «إذا لم يفعلوا ذلك فسأتجاوز الحكام، نحتاج مزيداً من الصلاة وليس الإقلال منها».

وبعد شهرين من الإغلاق، سمحت السلطات الفرنسية باستئناف التجمعات الدينية، مع ضرورة الالتزام بجميع القواعد والضوابط الوقائية، ويأتى ذلك بالتزامن مع احتفال المسلمين بعيد الفطر، وأداء الصلاة غدا.

وعالمياً، ارتفعت أعداد الإصابات لتصبح 5 ملايين و213483 حالة، بعد تسجيل 108 آلاف إصابة جديدة، بينما تجاوز عدد المتعافين المليونين بأكثر من 58 ألف حالة، بحسب إحصائيات جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية.