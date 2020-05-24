الأوقاف عن فيديو صلاة العيد بأوسيم: لسنا مسؤولين عن مصليات الشوارع

نفت وزارة الاوقاف علاقتها بالفيديو المتداول على السوشيال ميديا، بشأن إقامة صلاة عيد من قبل المواطنين بأحد شوارع أوسيم.

وأكدت وزارة الأوقاف أنّها غير مسؤولة عن أي مصليات للعيد تقام في الشوارع والطرقات، وأنّ تلك المسؤولية تقع على عاتق مؤسسات أخرى بالدولة، تقوم بدورها في مراقبة تلك المخالفات.

وأوضحت الوزارة، بحسب تصريحات خاصة لـ"الوطن" من مصادر مسؤولة بها، أنّ الوزارة مسؤولة عن إقامة أي صلاة للجمعة داخل المساجد أو الزوايا أو المصليات والتي يقدر عددها بـ150 ألف مصلٍ، وحال ثبوت أي مخالفة داخل المصليات سيتم معاقبة من قام بها.

وشددت الوزارة، على أنّه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنّها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

وأوضحت المصادر أنّ الوزارة مسؤولة أيضا حال مشاركة أي إمام أو عامل أو مسؤول بالوزارة، في مخالفة دعوية خارج نطاق المساجد، وستنهي خدمته فورا.