"السياحة" توضح الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الفنادق لمواجهة كورونا

نشرت وزارة السياحة والآثار، فيديو توضيحي عن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الفنادق في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الإجراءات بأنه يجب على كل فندق أن يطبق الضوابط التي أقرتها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية كشرط لاستقبال النزلاء، وتوفير أدوات حماية شخصية عالية الجودة للعاملين والنزلاء "أدوات تطهير وتعقيم وأقنعة وقفازات.. إلخ"، إضافة لتنظيف وتطهير جميع الأسطح في المناطق العامة كل ساعة، وأقصى حمولة للمصعد 50% من الطاقة الاستيعابية له، وتوفير معقم لليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.

وأشارت الوزارة من خلال الفيديو إلى أنه سيتم تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا أو بأقلام أحادية الاستخدام، كما سيتم تعقيم النزلاء قبل دخول الفندق ومغادرته، وقياس درجة الحرارة للنزلاء كل مرة عند دخول الفندق.

وأكدت الوزارة أنه سيتم حظر خدمة البوفيه تماما وحظر تقديم الشيشة وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم وترك مسافة لا تقل عن مترين بين موائد الطعام ومترا بين كل شخص وآخر بالمائدة "بحد أقصى 6 كراسي"، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام "قدر المستطاع"، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام.

وبالنسبة للشواطئ وحمامات السباحة، أوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء الصيانة والتطهير لحمامات السباحة بشكل منتظم واستخدام أقصى نسبة تركيز كلور "5 مجم/ لتر" والبرومين "10 مجم/لتر" مسموح بها لإبطال عمل فيروس "كوفيد 19"، وسيتم تطهير المنطقة المُحيطة بالشاطئ وحمامات السباحة بعد استخدام كل نزيل وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسي الاستلقاء للتشمس، وتسليم الفوط المُستخدمة على الشاطئ في الغرف.

وشددت الوزارة أنه سيتم تطهير الأسطح كل ساعة في الصالات الرياضي والـ spa، وتطهير منطقة الصالة الرياضية بالكامل بعد استخدام النزيل مع الحرص على التباعد بين الأجهزة، وحظر استخدام الجاكوزي والساونا والبخار وجلسات المساج، وتنظيف وتطهير جميع الحمامات المتواجدة داخل الصالة الرياضية كل ساعة وحظر الاستحمام هناك وعدم قبول رواد من خارج الفندق.

وأضاف الوزارة أن كل فندق سيقوم بتوفير عيادة وطبيب مقيم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة وسيتم تخصيص فندق صغير "أو دور في الفندق" للحجر الصحي لحالات الإصابة البسيطة وغير الحرجة وحالات الاشتباه ووجود مستشفيات بالقرب من الفندق أو المنتجع.

ولفتت أن العامل الذي يعود من الإجازة يقضي فترة حجر صحي قبل استلامه العمل مرة أخرى مع الكشف الطبي عليه وقياس درجة حرارته صورة مستمرة وتوفير سكن مستقل للعاملين وتوعية العاملين بالمعلومات الخاصة بالتدابير الوقائية الأساسية ضد الفيروس.