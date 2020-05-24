بالكعك والورد.. كيف استقبلت الجامعات العائدين من الخارج صباح عيد الفطر

حرص عدد من الجامعات على استقبال العائدين من الخارج، بالورود والكعك، وأنواع مختلفة من الأطعمة في صباح عيد الفطر المبارك، وذلك لرفع روحهم المعنوية، وانطلاقاً من دورها في نقل اهتمام الدولة بهم وبصحتهم، وتدعيمهم نفسياً، وأكد عدد من رؤساء الجامعات لـ"الوطن"، أنهم حريصون على توفير سبل الراحة لهم لقضاء مدة العزل دون أي معوقات.

جامعة القاهرة: مصحف وسجادة صلاة لكل شخص

شاشات بالغرف، وغلايات مياه، ومصحف وسجادة صلاة لكل شخص، وكميات كبيرة من زجاجات المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر، ومطهرات اليدين والصابون السائل، هكذا استقبلت جامعة القاهرة العائدين من الخارج، للعزل في المدينة الجامعة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أنه تم توفير كميات كبيرة من الكمامات والقفازات، بجانب إعداد وتجهيز وجبات ساخنة للإفطار ووجبات جاهز للسحور، موضحاً أنه تم الإستعانة بشركات إضافية لأعمال النظافة بالمدينة الجامعية لتنظيف الغرف والمباني بإستمرار ونقل المخلفات.

وأضاف "الخشت"، أن الجامعة وفرت خدمة تغيير العملات، وفتحت كافيتريا المدينة بكامل طاقتها، ووفرت خدمات الدليفري، وخدمة الاتصال بالأهل مجانًا، مشيراً إلى أنه تم تجهيز عيادة متكاملة وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية.

كما حرصت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيسة جامعة قناة السويس، على التواجد بمقر المدينة أول أيام عيد الفطر المبارك، وشاركت توزيع أعلام مصر وحلوى وهدايا تذكارية على أفراد الفوج، وسط أجواء تعكس الفرحة، وذلك ضمن إجراءات احترازية مشددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

جامعة بني سويف: وفرنا ترابيزات بينج وشاشات عرض داخل مبنى المدينة

وأكد الدكتور أشرف خالد، نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على استقبال العائدين من الخارج بالورود والهدايا القيمة، موضحاً أنه تم توفير ترابيزات بينج، وشاشات عرض لهم داخل مبنى المدينة.

وأضاف "خالد"، أن الاستقبال يعكس مدى حرص الدولة على أبنائها، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تتابع توفير سبل الراحة لهم بشكل يومي.