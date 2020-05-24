ممرضة بمستشفى العجمي للعزل: صلينا وعلقنا زينة وفرحنا المرضى

استقبل العاملون بمستشفى العجمي للحجر الصحي عيد الفطر المبارك، بالبلالين والزينة، في محاولة منهم للتخفيف عن المرضى وإسعادهم، في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية.

وفي موعد صلاة العيد، وفقا للتوقيت المحلي لمحافظة الإسكندرية، اجتمع الأطباء في ساحة المستشفى الخارجية لأداء صلاة العيد في جماعة، مع مراعاة التباعد والمسافات الآمنة بينهم وكل الإجراءات الاحترازية للوقاية، وبحسب وصف عبير محمد، أحد مشرفي التمريض بالمستشفى، لـ"الوطن"، جرى تزيين كل أدوار المستشفى بالزينة، قبل حلول العيد؛ لنشر فرحة العيد بين العاملين والمرضى.

"أكيد العيد حلو لما نبقى وسط أهلنا بس الأحلى إني موجودة وسط ناس قلبها على المرضى فعلا".. استكملت مشرفة التمريض بمستشفى العجمي للحجر الصحي حديثها عن أجواء العيد في المستشفى، منوهة بحرص كل أفراد الطاقم الطبي على رعاية المرضى، والسهر على راحتهم ورعايتهم إلى جانب العمل على دعمهم نفسيًا؛ لتخطي تلك الأزمة.