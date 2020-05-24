لا مخالفات بشأن صلاة عيد الفطر في المساجد

أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنّه لا توجد مخالفات داخل المساجد والزوايا والمصليات على مستوى الجمهورية بشأن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

وذكرت الغرفة، لـ"الوطن"، أنّه جرى المتابعة مع الغرف الفرعية في 27 محافظة، ولا توجد أي مخالفة تمت داخل أي مسجد حتى اللحظة، وكذلك لم يتم إقامة أي مصلى يتبع الوزارة أو العاملين بها.

وبشأن الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام، عن مطاردة شرطة مركز نبروه ورئاسة المركز بالدقهلية، مواطنين تجمعوا لصلاة عيد الفطر بجوار الكوبري العلوي بمدينة نبروه، بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء لمنع أي تجمعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أوضحت الغرفة أنّ الشيخ طه زيادة مدير مديرية أوقاف الدقهلية، كشف كواليس الفيديو.

وقال زيادة، في بيان رسمي، إنّ ما تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن ظهور أحد الأشخاص يهرول مرتديا الزي الأزهري بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي، تفيد المديرية بأنّ هذا الشخص ليس له علاقه بالأوقاف لا إماما ولا خطيبا، وبالتحري تبيّن أنّه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري، واسمه محمود مجدي العشري، وأخطرت الجهات المعنية للعلم والإحاطة.