الشباب والرياضة بالشرقية تعقد دورات تنس طاولة "أون لاين"

أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، عن قيام المشتركين بالمشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضيًا وكشفيًا بدار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان، بممارسه رياضة تنس الطاوله "أون لاين"، لعرضها عن طريق المنصة الالكترونية للمديرية.

وتابع: إن الفعالية جاءت تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي"، بهدف صقل مهارات الأيتام وقدراتهم، واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وأوضح وكيل وزاره الشباب والرياضة، أن المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضيًا وكشفيا بدأت فعالياته في شهر يناير الماضي وتستمر حتي 30 يونيو المقبل، ويضم 50 شابًا وفتاه في المرحلة السنية من 11إلى 15 سنة، ويتم تدريبهم شهريًا بواقع 8 وحدات تدريبية "أون لاين" في رياضات كره القدم وتنس الطاولة والكرة الطائرة.