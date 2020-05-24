20 لجنة للمرور على انتظام صرف الخبز والتموين بالجيزة

قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين بالجيزة، إنه بناء على تعليمات وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي، وتوجيهات المحافظ، اللواء أحمد راشد، تم تشكيل غرفة عمليات من 12 واحد يوميا لمتابعة الحالة التموينية وتشكيل 20 لجنة للمرور بكافة المحافظة لمتابعة انتظام صرف الخبز والسلع التموينية والغذائية بشكل عام.

وأضاف "حسن" خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم إعطاء كل مخبز عدد 5 أيام من الدقيق الاحتياطي 2 استراتيجي و3 عن عيد الفطر، إضافة إلى توافر السلع التموينية والغذائية الأساسية.

وأوضح أن تم تشكيل غرفة عمليات ومرور لمنع التجار من رفع الأسعار، كما أنهم يتلقون الشكاوى عبر الرقم 37618652، كما أنه يتلقى بشكل شخصي الشكاوى عبر تليفونه المحمول على مدار الساعة من خلال الرقم 01006031715، مؤكدا أن غرفة العمليات تلقت 4 شكاوى وتم توجيه حملات من ديوان عام المديرية وإزالة أسبابها، كما أن اللجان حررت 16 محضر وهذه نسبة بسيطة جدا ودليل على التزام المواطنين.

وأكد أن المجمعات الاستهلاكية والتموينية تعمل على مدار اليوم حتى في ساعات الحظر حيث تم منحهم تصاريح مختومة من المديرية بالتعاون مع وزارة الداخلية.