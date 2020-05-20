طلب إحاطة لوزير التموين عن تجاهل اتخاذ إجراءات الوقاية بالمخابز

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تجاهل اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية بالمخابز، وخطورة ذلك على نقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين.

وأوضحت النائبة، في طلبها، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت عددا من اللوائح والتعليمات لجميع منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بالإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، لضمان تقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

ولفتت أنه في ظل تطبيق هذه الإجراءات ما زال هناك تخاذل واضح تجاه الرقابة على المخابز، فما زال أصحاب المخابز لا سيما في المناطق الشعبية يتجاهلون تطبيق هذه الإجراءات داخل المخابز أثناء فترة بيع الخبز للمواطنين.

وأكدت "أبو السعد"، أن العاملين داخل المخابز يتجاهلون ارتداء الكمامات ولبس الجوانتينات، مما يشكل خطورة في التعامل مع المواطنين أثناء الصرف، والاختلاط المباشر معهم، فضلا عن تزاحم المواطنين أمام المخبز دون الاهتمام بتطبيق إجراءات مسافات التباعد بين المواطنين، وتطهير وتعقيم المخابز قبل التشغيل يوميا.

وأشارت إلى أن العامل المسئول عن صرف الخبز والتعامل مع ماكينة الصرف الخاصة بالبطاقات، بدون جوانتيات وكمامات، مما سيساهم في زيادة العدوى وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وطالبت النائبة، بتدخل وزارة التموين وإصدار التعليمات اللازمة للمخابز، وإلزام العاملين بها باتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية أثناء العمل منعا لنقل العدوى ومن ثم زيادة الإصابات.