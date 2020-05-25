خطة السكة الحديد في تحديث أسطول عربات القطارات والجرارات

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تنفيذ خطط تحديث وتطوير أسطول عربات القطارات والجرارات، ضمن الخطة الشاملة لتحديث منظومة السكة الحديد، وذلك لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى. وترصد " الوطن" تفاصيل خطة السكة الحديد لتحديث أسطول عربات القطارات والجرارات.. وهى كالتالي:

1- توريد 1300 عربة قطار جديدة صنعت في روسيا بتكلفة إجمالية مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

2- توريد الدفعة الأولى من العربات الجديدة وعددها 33 عربة يونيو المقبل.

3- توريد الدفعات الجديدة من العربات تباعا بمعدل 35 عربة شهرياً.

4- تحديث وتطوير 200 عربة متطورة.

5- تم الانتهاء من إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل 89 عربة مطورة.

6- توريد 260 جرارا جديداً خلال الفترة المقبلة.

7- توريد 30 جرارا جديداً من شركة ألكتريك جنرال الأمريكية من ضمن صفقة 110 جرارات جديدة سيتم توريدها تباعا بمعدل 10 جرارات شهرياً.

8- إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل 81 جرارا سيتم إدخالها للتشغيل خلال الفترة المقبلة.

9- توفير جميع قطع الغيار اللازمة لعمل الصيانات اللازمة للقطارات والجرارات.