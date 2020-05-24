وزير النقل : السكة الحديد نقلت 2.6 مليون راكب خلال الاسبوع السابق لعيد الفطر

صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بأن هيئة السكة الحديد نقلت خلال الاسبوع السابق لعيد الفطر 2.6 مليون راكب بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا

وأكد الوزير أن فترة حجوزات العيد لم تشهد تكدسات على شبابيك التذاكر واختفت السوق السوداء بسبب تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الخاصة بحوكمة عمليات صرف التذاكر بالمحطات مثل الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة اسبوع وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ و إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة علي الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً علي جمهور المسافرين

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير ان وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالايقاف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي اعتبارًا من اليوم الاحد الموافق ٢٤ مايو حتي نهاية يوم الجمعة الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٠ مشيرا إلى أنه وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة استغلال تلك الفترة في تكثيف اعمال صيانة وتجديدات السكك وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير نظم الاشارات لسرعة نهو تلك المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المقررة وكذلك تكثيف اعمال صيانة العربات والجرارات بورش الهيئة لرفع الاتاحية بما يكفل تشغيل عدد رحلات أكبر مع التاكيد علي عدم خروج اي قطار من الورشة الا بعد التأكد من الحالة الفنية له وكذلك تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لكافة منشآت الهيئة والورش والعربات والجرارات والمحطات ومواقع العمل

جدير بالذكر بإن حركة القطارات ستعود بدءً من يوم السبت الموافق ٣٠ مايو وطبقًا لما قرره مجلس الوزراء فيما يخص توقيت حظر التجوال وان مجلس الوزراء، ألزم في اطار قراراته الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال فترة مابعد عيد الفطر المبارك بدءا من 30مايو العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.