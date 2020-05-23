زوجة أحمد زاهر بعد إعدام "فتحي": ألف مبروك.. اتعلمت منك

نشرت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زهر، صورة لشخصية "فتحي" التي قدمها خلال مسلسل "البرنس"، الذي انتهى عرضه منذ قليل

وعلقت عليها قائلة، "زيزو مبروك يا حبيبي ألف ألف ألف مبروك تعبت قوي عشان خاطر فتحي، وفتحي مخذلكش الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أنا فخورة بيك، واتعلمت منك درس مهم جدا في هذا العمل الجبار أن لا يصح إلا الصحيح".

ويشارك الفنان أحمد زاهر في موسم رمضان الحالي بمسلسل "البرنس" ويؤدي دورا شريرا أثار جدل وتفاعل رواد مواقع التواصل، حيث يلعب دور "فتحي"، شقيق "رضوان"، الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان.