بريد الوطن.. بندور

وندور على حد

كل ما يزيد عمرنا يوم

ونفتكر...

نلاقينا لسه بنتعلم..

وكمان بنتألم..

إيه الحكاية؟

نبكى

وندور على حد

يطبطب على روحنا

ونقول لا جينا

ولا روحنا

نسمع صدى صوتنا..

يرجع لنا

مفيش إجابة..

نسكت

والهوى يلملم جروحنا

ونسرح بخيالنا

ونسافر.. نسافر

وجناح الشوق ياخدنا

لحبيبنا نبينا محمد

ومين غيره شفيعنا

ولما نعود..

نبتسم لما ابتسم

ونقول الحمد لله

رب العالمين

طابت جروحنا

محمد حلمى السلاب

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