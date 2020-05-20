بريد الوطن.. حالة طوارئ
كتب:
بريد الوطن
09:52 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
العالم كله فى حالة طوارئ
كورونا بينتشر فى كل مكان كأنه
على قتل البشر بيسابق
كورونا أرعب الشعوب
وضحاياه صدمات بتوجع القلوب
يا رب اكشف عنا البلاء
يا رب علينا توب
الوضع حقيقى أصبح خطير
دا حتى الطب الحديث مالقاش تفسير
الوضع أصبح خارج نطاق التفكير
الكل فى حالة ذهول
ده حتى آخر مشهد فى حياة مريض الكورونا
مابيكونش على الأكتاف محمول
جثمانه بيكون متحاوط بالقيود
لا صلاة عليه تصلى ولا سجود
كانوا زمان بيحطوا الورد على القبور
ويقولوا بيخفف العذاب عن الأموات
وعشان خاطر صحتكم
البسوا الكمامات وبلاها دلع
إسراء أسعد
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