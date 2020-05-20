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محمود مسلم

بريد الوطن.. حالة طوارئ

كتب:

بريد الوطن
09:52 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
البلاء

البلاء

العالم كله فى حالة طوارئ

كورونا بينتشر فى كل مكان كأنه

على قتل البشر بيسابق

كورونا أرعب الشعوب

وضحاياه صدمات بتوجع القلوب

يا رب اكشف عنا البلاء

يا رب علينا توب

الوضع حقيقى أصبح خطير

دا حتى الطب الحديث مالقاش تفسير

الوضع أصبح خارج نطاق التفكير

الكل فى حالة ذهول

ده حتى آخر مشهد فى حياة مريض الكورونا

مابيكونش على الأكتاف محمول

جثمانه بيكون متحاوط بالقيود

لا صلاة عليه تصلى ولا سجود

كانوا زمان بيحطوا الورد على القبور

ويقولوا بيخفف العذاب عن الأموات

وعشان خاطر صحتكم

البسوا الكمامات وبلاها دلع

                                                                                           إسراء أسعد

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