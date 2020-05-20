بريد الوطن.. حالة طوارئ

العالم كله فى حالة طوارئ

كورونا بينتشر فى كل مكان كأنه

على قتل البشر بيسابق

كورونا أرعب الشعوب

وضحاياه صدمات بتوجع القلوب

يا رب اكشف عنا البلاء

يا رب علينا توب

الوضع حقيقى أصبح خطير

دا حتى الطب الحديث مالقاش تفسير

الوضع أصبح خارج نطاق التفكير

الكل فى حالة ذهول

ده حتى آخر مشهد فى حياة مريض الكورونا

مابيكونش على الأكتاف محمول

جثمانه بيكون متحاوط بالقيود

لا صلاة عليه تصلى ولا سجود

كانوا زمان بيحطوا الورد على القبور

ويقولوا بيخفف العذاب عن الأموات

وعشان خاطر صحتكم

البسوا الكمامات وبلاها دلع

إسراء أسعد

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