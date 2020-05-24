بالتفصيل.. طريقة وشروط الحصول على المساعدات العينية من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي عبر بوابته الإلكترونية الرسمية مساعدات في صورة عينية للأفراد المعاقين لدمجهم ضمن مجتمع الإنتاج من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الفئات المستحقة للحصول على المساعدات العينية من بنك ناصر، والشروط والأحكام اللازمة لها، وفقا لما أعلنه البنك عبر الموقع الرسمي الخاص به، استمرارا لسلسة الخدمات التي يقدمها "الوطن" للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستحقة للحصول على المساعدات العينية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ الأفراد ذوى الإعاقة.

ـ الجهات المختلفة مثل المستشفيات والمعاهد الحكومية.

شروط وأحكام الحصول على المساعدات العينية من بنك ناصر الاجتماعي

حدد البنك عددا من الشروط والأحكام للأفراد والجهات المختلفة، كلا على حده.

الشروط الخاصة بالدراجات البخارية والكرسي المتحرك الكهربائي للأفراد ذوي الإعاقة

ـ حاجة ذوي الإعاقة الشديدة في الحصول على وسيلة انتقال إلى الجامعة أو المعهد أو مقر عمله.

ـ تصرف لذوي الإعاقة حركياَ فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية، وحاسة السمع وحاسة البصر.

ـ أن يكون قادرا على القيادة بنفسه.

ـ أن يكون قادرا على تحمل تكاليف التشغيل والصيانة للدراجة والكرسي المتحرك الكهربائي.

ـ ألا يقل سن ذوي الإعاقة الذي يرغب في دراجة بخارية عن (18) سنة.

ـ ألا يزيد السن عن 60 عاما.

شروط الحصول على الأجهزة التعويضية

ـ حاجة ذوي الإعاقة الشديدة للحصول على جهاز تعويضي أو كرسي متحرك.

شروط الحصول على صيانة البطاريات والكابلات لقواقع الأذن:

ـ أن يكون جهاز قوقعة الأذن يحتاج إلى صيانة، بطاريات، أو أسلاك.

شروط دعم المستشفيات والمعاهد الحكومية بالأجهزة والمستلزمات والتجهيزات الطبية

ـ تقديم الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين ماديا مجانا، أو بأجر رمزي.

ـ تخدم نطاق جغرافي سكني واسع، وعدد كبير من المستفيدين.

ـ الاحتياج الشديد لشراء الأجهزة والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

طريقة الحصول على المساعدات العينية من بنك ناصر الاجتماعي للأفراد

ـ يتقدم العميل بطلب إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكنه.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ بحث اجتماعي حديث معتمد يوضح الحالة الاقتصادية لذوي الإعاقة، وبيان بمفردات الدخل إن وجد يوضح قدرته المالية علي صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها، من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها.

ـ تقرير طبي حديث معتمد يوضح سلامة الطرفين العلويين، وسلامة حاسة السمع والنظر لطالب الدراجة البخارية، ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه.

ـ إقرار على العميل بحظر بيع الدراجة البخارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والمحافظة عليها، في حالة طلب الدراجات البخارية.

ـ أصل تقرير طبي موضح به تاريخ إجراء عملية زرع القوقعة، وأن الجهاز يحتاج إلى صيانة وكابلات وبطاريات وأسلاك وشواحن، عرض سعر الجزء المطلوب صيانته، في حالة صيانة جهاز السمع الخارجي والبطاريات والأسلاك لقوقعة الأذن.

طريقة الحصول على المساعدات العينية من بنك ناصر الاجتماعي للمستشفيات والمعاهد

ـ تتقدم المستشفى بطلب إلى وزير التضامن الاجتماعي بصفته رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أو من يفوضه متضمن القسم أو الوحدة المطلوب لها الأجهزة.

ـ توضيح نشاط المستشفى.

ـ النطاق الجغرافي السكني الذي تخدمه المستشفى، طالب الأجهزة "القسم الطبي، أو الوحدة الطبية".

ـ توضيح عدد المستفيدين الحاليين، ونوع الأجهزة المطلوبة، وفيما تستخدم.

ـ تقديم 3 عروض أسعار، أو أمر الإسناد للجهة الموردة إن وجد وقرار اللجنة المشكلة من المستشفى موضح به اسم الشركة التي تم الترسية عليها.