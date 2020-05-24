حملات مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة العامة في كفر الشيخ  

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، على استمرار حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بشرق وغرب العاصمة، فضلا عن متابعة طلاء البلدورات وأعمال التجميل بالمدينة والقرى والتوابع، كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات أولاً بأول ونقلها للمقالب العمومية بالمدينة، فضلًا تحسين مستوى النظافة بقرية كوم الحجر.

وأكد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومى من القمامة، والمخلفات، والأتربة بقلين البلد، وقلين المحطة، وشارع السوق بالمدينة، فضلاً عن متابعة تحسين مستوى النظافة وأعمال التجميل بقرية شباس عمير، والحرية، وقونة.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة، فضلًا عن تحسين مستوى النظافة بالقرى، وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وتابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والمتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، فضلاً عن متابعة رفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الكشافات والأعمدة بمقابر المدينة.