صور.. كفر الشيخ تواصل حملات تطهير وتعقيم شوارع المدن والقرى

تواصل محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره.

حيث تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، رش شوارع المدينة بالمياه ليلًا بعد تفعيل قرار الحظر، فضلًا عن التطهير والتعقيم للشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، حيث تم الرش بشارع الهريسة، والسوق الجديد، وطريق محرم، بمشاركة شباب المجتمع المدني.

كما تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات التعقيم اليومية للشوارع والمنشآت والحدائق العامة بالمدينة، وكذا رش بؤر تجمع الناموس والحشرات علي مدار اليوم، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وأكد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والخاصة، وكذا الشوارع الرئيسية والفرعية، وواجهات المنازل، والمساجد، والمحلات التجارية بقرية الثمانين.

أكد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على متابعة اعمال رش وتطهير شوارع قرية عشوش، التابعة للوحدة المحلية بقونه، فيما تابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرش بجهاز الضباب ضد الحشرات الطائرة، بمناطق الكورنيش والكشلة والمستشفي العام، وكذا بطريق فوه، وقلين، والاستاد، بعد تفعيل قرار الحظر، بالتنسيق مع وحدة الملاريا، وذلك لمكافحة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، فضلًا عن متابعة أعمال الرش والتعقيم بالشوارع والمنشآت بقرية كفر مجر، حيث تم رش وتطهير ساحة الغلال، والمستشفي العام، بالإضافة إلي تطهير شوارع قرية منية جناج والمؤسسات الخدمية، بالمشاركة المجتمعية.