الحب ينتصر على الأموال والنفوذ.. ملخص 31 حلقة من مسلسل حب عمري

صراع بين القلب والعقل واختبارات خاطئة والسعي وراء الأموال والنفوذ والسلطة، كلها أشياء لخصت أحداث 31 حلقة من المسلسل الدرامي حب عمري.

قصة حب عيسى وسارة

منذ الصغر أعجب عيسى (هيثم شاكر) بابنة خالته سارة (سهر الصايغ)، والتي جسدت له كل معاني الحب التي يبحث عنها، ليقرر الالتحاق بوظيفة المحاسبة كي يحقق حلمه بالزواج منها، خصوصا بعد تراكم الديون عليها وعلى والدتها فاطمة (حنان سليمان) والتي طالما وقفت بجانبه.

يشتري عيسى سيارة خاصة ليعمل عليها سائقا في إحدى شركات توصيل الركاب، وعند ذهابه لشركة ياسر الشواربي للتقدم لوظيفة محاسب يحمل معه كارت لأحد معارف والده عم منصور (سامح الصريطي) كي يساعده، إلا أنه يتعرف على أحد المتقدمين ويدعى ماهر (حمادة بركات)، والذي يسرق منه الكارت دون أن يعلم.

يلتقي عيسى بياسر رئيس الشركة (محمد عادل)، وصاحبها وكذلك شقيقته رانيا (منة فضالي)، إلا أنه يرفض نظرا لتشدده بالعمل والتمسك بالمبادئ والقيم بالرغم من تمسك مدير الحسابات شريف (محمد سليمان) به، وفور خروجه من الشركة يلتقي عيسى بمها الغزالي (أماني كمال) بحكم عمله كسائق ليتعرضا لهجوم من أشخاص مجهولون بتحريض من ابن زوج مها الراحل.

تعيين عيسى لدى مها وبداية المشاكل بينه وبين سارة

تعرض مها على عيسى العمل لديه في الشركة محاسبا مع علاء (محمد مهران) مدير الحسابات وزوج شقيقتها داليا (ديانا هشام) والتي تعمل سكرتيرة في الشركة، ويوافق ولكنه يكتشف أن مها تريد أن تأخذه من سارة إلى حد أنها عرضت على سارة ملايين من أجل أن تتركه.

يترك عيسى الشركة منعا للمشكلات ويقع مرة أخرى في فخ الديون المتراكمة ما بين أقساط سيارته التي لم يسددها بعد وبين ديون سارة والتي تدين بها لصاحب محل الملابس التي كانت عنده، ويقرر بيع السيارة.

عمل عيسى في شركة الشواربي

يذهب عيسى لأخذ أوراقه التي قدمها من قبل لشركة الشواربي بعدما جرى رفضه وفي أثناء خروجه يشاهد تعرض ياسر لإطلاق نار فينقذه ويتبرع له بدمه، ويكتشف أن السبب هو العدواة بين ياسر ونعيم (أحمد كرارة)المنافسان في السوق لبعضهم.

عمل سارة في الشركة وحبها لياسر

يطلب عيسى من ياسر أن يوظف في الشركة سارة في العلاقات العامة، وعندما يراها يعجب بها، ويقرر أن يفوز بها بالرغم من معرفته بحبها لعيسى منذ الصغر.

زواج ياسر من سكرتيرته أمل عرفي

يتزوج ياسر سكرتيرته أمل (مي القاضي) في السر و يبيقى معه ورقة الزواج العرفي، لكنه عندما يعجب بسارة يفاجأ بكون أمل حامل وتساومه أما أن يعطيها 10 ملايين جنيه أو أن تفضح أمر علاقتهما وزواجهما العرفي وحملها للجميع، فيقرر استئجار بلطجية ليجهضوها.

تصفية الخلافات بين ياسر ونعيم

يعرض عيسى على ياسر ونعيم تصفية الخلافات فيما بينهم والالتفات للعمل فقط والتركيز على الشراكات الرابحة وعدم الدخول في أمور شخصية وهو الأمر الذي يوافق عليه الاثنان.

إعجاب رانيا بعيسى

منذ اللحظة الأولى التي تقدم فيها عيسى للعمل في الشركة أعجبت رانيا به بالرغم من رفض ياسر له، ولكنه كان مضطرا لتعيينه بعدما أنقذ حياته، ليزداد إعجابها وحبها له ولكن تشتعل الغيرة في قلبها بعدما لاحظت حبه لسارة التي عملت أيضا في الشركة بناء على رغبة ياسر.

خطة ياسر للإيقاع بين عيسى وسارة

يستمر ياسر في خطته بالإيقاع بين سارة وعيسى ليفوز بها هو، وبالفعل يرسله إلى الإسكندرية في مأمورية خاصة ويخبر رانيا أيضا بالذهاب إلى هناك لتخليص أوراق إحدى الشحنات، ويصور لقائهما معا ويرسلها لسارة لكي تعلم بأن عيسى يفكر في رانيا ولا يهتم بها.

استقالة عيسى وزواج سارة من ياسر

يقدم عيسى استقالته لياسر ويخبره بالابتعاد عن سارة، ويطلب منه أيضا أن تترك الشركة إلا أنها ترفض؛ لكنه توافق فيما بعد، وفي أثناء بحثه عن عمل يتم قبوله كمحاسب في فندق بسفاجا دون أن يدري أنه عمل مدبر من ياسر لإبعاده عن سارة والتي وافقت على أن يتقدم إليه في غياب عيسى.

وسيم و مريم والماجستير

يتزوج وسيم (تامر فرج) من مريم (هاجر الشرنوبي) شقيقة سارة ولكنه يكتشف أنها لا توليه اهتماما على الإطلاق وإنما كل اهتمامها منحصر في رسالة الماجستير التي تحضرها، وعند حصولها على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف تهمل زوجها تماما بل وتنكر دوره في الرسالة لتزداد المشاكل فيما بينهما.

علاقة داليا ومريم بوسيم

تكتشف داليا أن زوجها علاء يخونها مع شقيقتها مها، لتقرر الطلاق منه، وتذهب لتلقي جلسات علاج نفسي لدى وسيم ولكنها تعجب به أثناء فترة انفصاله عن مريم، وتحدث مشادات بين مريم ووسيم بعدما شاهدت داليا وهي تعطيه ورود، وتطلب الطلاق.

ويطلب وسيم من مريم أن ياخذ حقه في نصف رسالة الماجستير إذا كانت تريد الطلاق، وبالفعل تنظر القضية أمام المحكمة ليقرر القاضي انعقاد اللجنة العلمية التي ناقشت مريم في رسالتها لتناقش وسيم فإذا حصل على نفس التقدير تكون نصف الرسالة من حقه وهو ما حدث بالفعل ،لتصر مريم على الطلاق.

وفي أثناء فترة العدة يتزوج وسيم من داليا، ولكنه يكتشف أنه مازال متعلقا بمريم، وعند مجيء مريم إلى الشقة من أجل أن تأخذ باقي متعلقاتها، يقيم معها وسيم علاقة ليقرر الزواج منها مرة أخرى في السر بعدما علم أنها حامل خوفا من أن تعلم داليا.

وتشاهدهم داليا معا وتكتشف أمر زواجهما لتطلب من وسيم الطلاق، ولكنها تتعب ويتم نقلها إلى المستشفى وتكتشف أنها حامل هي الأخرى، ما يجعل وسيم في حيرة من أمره، إلا أنه يقرر الاحتفاظ بالأثنتين على ذمته.

عيسى يقرر الانتحار

بعد علمه بموافقة سارة على الزواج وكذلك خالته، يقرر عيسى الانتحار بقطع شرايين يده، لكن والده ينقله إلى المستشفى، ويتصل بوالدة سارة لكي تطلب من ياسر أن ينقذ عيسى وينقل إليه دم مثلما فعل معه من قبل بعدما تعرض لإطلاق النار، ويتم إنقاذ عيسى من الموت.

زواج ياسر ومقتله

وفي أثناء زفافه على سارة في الفيلا الخاصة به، يتعرض ياسر للقتل بعدما تم إطلاق النار عليه، وينقل إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة، ليتم اتهام عيسى بقتله نظرا لأنه كان متواجدا في السور الخلفي من الفيلا يشاهد الفرح.

ويستدعي وليد وكيل النيابة عيسى للتحقيق معه، ويصر على أنه هو القاتل ويريد أن ينتقم منه بعدنما أخذ منه رانيا ، إذ أن وليد كان متقدما لرانيا من قبل ولكنها أعادت التفكير في خطبتهم بعد ظهور عيسى في حياتها، كما أن والده (محمد مرزبان) متزوج من والدة رانيا (عبير منير) وشقيقته (نسمة بهي) متزوجة من شريف مدير الحسابات في شركة الشواربي.

ويصر عيسى على برائته من التهمة وهو ما تصدقه المحكمة وتخلي سبيله، ليتعرض وليد للتوبيخ بسبب براءة عيسى لعدم كفاية الأدلة ولحين استئناف النيابة التحقيقات، ويحصل على إجازة إجبارية شهرين.

زواج عيسى من رانيا

يعود عيسى للعمل في شركة الشواربي مجددا ليكون بجانب رانيا، إلا أن سارة تقرر البقاء في الشركة لعلمها أن عيسى متواجدا بها بعدما أصبح لها نصيبا فيها بزواجها من ياسر، ولكنها تدرك أن عيسى يكرهها ولا يطيق النظر إليها، ليعرلض عليها نعيم الانفصال عن الشركة وتكوين شركة جديدة بالشراكة معه لتواف على ذلك.

ويذهب عيسى للتقدم إلى رانيا ولكن والدتها ترفضه نظر ا لاقتناعها بأنه القاتل على الرغم من تبرئة المحكمة والنيابة له، وخاصة بعدما تم القبض على شريف إذ عثر رجال الشرطة على المسدس الذي تم قتل ياسر به في درج مكتبه بشركة مها الغزالي بعدما ترك العمل لدى رانيا لعلمه أنها تثق في عيسى أكثر منه.

ويقرر عيسى الزواج من رانيا رغما عن والدتها، ولكنه يكتشف أن لديها مشكلة في الحمل ، ويعلم مصادفة أن سارة قررت الزواج من نعيم ليذهب إليها في العين السخنة ليحاول إقناعها بعدم فعل ذلك ويكتشف أنه مازال متعلقا بها ليزوجها دون علم رانيا، وتنفصل عن نعيم وتهرب منه وتفض الشراكة.

ظهور قاتل ياسر وبراءة شريف وعيسى

يتعرض ماهر الذي كان عامل بوفيه في شركة الشواربي للقتل عن طريق صدمه عمدا بسيارة مسرعة، وأثناء تواجده في المستشفى بين الحياة والموت يطلب من الطبيب إخبار رجال الشرطة برسالة وهي "رف دولاب المطبخ" ليتوفى بعدها، وبالبحث في منزله يتمك ضباط الشرطة من العثور على فلاشة تبين أن أمل هي من حرضت على ماهر على قتل ياسر انتقاما منه على إجهاضها وتركها كما حرضت علاء مدير حسابات شركة مها على إخفاء المسدس في درج شريف.

وتطرد مها علاء من العمل بالرغم من زواجهم من بعض بعد طلاقه عن شقيقتها داليا وتطلب منه الطلاق بعد اكتشافها أنه مختلس ويسرقها منذ فترة طويلة، كما أنه متزوج من أمل عرفي.

ويتم القبض على أمل و علاء بتهمة قتل ياسر، وبراءة شريف وعيسى.

طلاق سارة من عيسى

تسافر رانيا إلى الخارج لإجراء عملية جراحية من أجل حلة مشكلة الحمل، وبعد عودتها بفترة قصيرة تحمل بأول مولود لها من عيسى والذي يفرح بذلك ولكنه في الوقت نفسه يقع في مشكلة بسبب ارتباطه برانيا و زواجه من سارة في السر.

تعلم رانيا بأمر زواج من سارة في لتطلب منه الطلاق والانفصال عنها لأنه لا يفكر في أحد غيرها، وتسوء حالتها النفسية كثيرا لتصاب بزيف وتفقد الجنين.

ويقرر عيسى أن يترك سارة للأبد لأنها من دمرت حياته وتركته من الأساس وتريد الفوز بكل شيء الحب والنفوذ والأموال والسلطة، ويصالح رانيا ويعود إليها ويعتنذر لها عن الإساءة والجرح اللذان سببهما لها.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.