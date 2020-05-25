مصممة ملابس "الاختيار": جلست مع زوجة الشهيد "منسي" لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة به

حقق مسلسل الاختيار نجاحاً كبيراً خلال عرضه فى موسم دراما رمضان، حيث استطاع فريق العمل، سواء فى الكتابة، الإخراج، التصوير وتصميم الملابس، الوصول للجمهور الذى أشاد بالمسلسل وبكل صناعه.

التقيت فى البداية مع المخرج بيتر ميمى وقال لى إنه يسعى لعمل يوثق لبطولة رجال الجيش المصرى

ويعتبر تصميم الملابس الخاصة بشخصيات العمل، الذى قامت به «الاستايلست» ملك ذو الفقار، من ضمن العناصر الأساسية لنجاح المسلسل، التى أكدت أنها فى بداية العمل جلست مع المخرج بيتر ميمى، وأضافت لـ«الوطن»: «قال لى وقتها إنه يسعى لعمل فنى يوثق لبطولة رجال الجيش المصرى فى مواجهة الإرهاب».

وأكدت «ملك» لـ«الوطن» أن ذلك تطلب منها أن تشاهد كل ما له علاقة بالشهيد أحمد منسى، سواء صور أو أفلام وثائقية، التى توضح كافة التفاصيل، وأوضحت «ملك» أنها جلست مع السيدة منار سليم زوجة الشهيد أحمد منسى، التى كشفت لها عن بعض التفاصيل الخاصة به، مثل الألوان التى كان يفضل أن يرتديها والإكسسوارات الخاصة به، مثل نظارته الشمسية، كما شاهدت بعض الصور الشخصية له حتى يتسنى لها أن تخلق صورة واقعية للبطل الشهيد.

وأوضحت «ملك» أن مسلسل الاختيار يوثق الحياة فى مصر منذ عام 2012 حتى عام 2017، واستشهاد البطل أحمد منسى، وأضافت: «أهمية العمل تكمن فى إيصال للناس فكرة أن هناك عدداً كبيراً من الأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل تراب مصر وسيناء ومن أجل أن يعيش جميع المصريين فى أمان».

وأكدت «ملك» أن مساهتمها بالعمل فى مسلسل الاختيار يعتبر شيئاً تقدمه للوطن ومصر، وأن هذا كان شعور كل فريق العمل: «هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن يستحقون أن نتكلم عنهم ونسجل حياتهم فى الأعمال الفنية».

وعن هجوم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على المسلسل، وادعائهم بأن زوجة الإرهابى هشام عشماوى لم تكن منتقبة أو أن الإرهابى هشام عشماوى لم يكن لديه لحية، أكدت «ملك» أن هذا الكلام غير حقيقى، فهى وفريق العمل قد اطلعوا على العديد من الصور والحقائق التى تؤكد أن زوجة الإرهابى «عشماوى» كانت منتقبة وأن الإرهابى «عشماوى» كان ملتحياً فى فترة من حياته بالفعل، ويوجد صور له وهو ملتح على الإنترنت.

وكان لمصممة الأزياء ملك ذو الفقار تجربة سابقة مع الأعمال الفنية التى تتناول بطولة رجال الجيش المصرى فى فيلم «الممر»، الذى حقق نجاحاً كبيراً فى السينما المصرية، وعن الفرق بين تصميم ملابس فيلم الممر ومسلسل الاختيار قالت: «إن الممر كان يدور فى مرحلة تاريخية مختلفة، وكان يركز بشكل أكبر على الحياة الاجتماعية للمصريين فى ذلك الوقت بعد عام 1967، كما تناول الفيلم عزيمة الجيش المصرى وسعيه للانتقام واسترداد أرض الوطن وتحريرها، كما استعرض الفيلم جنود القوات المسلحة الذين أتوا من أماكن وثقافات مختلفة، بعكس مسلسل الاختيار الذى كان هدفه الأساسى هو توثيق لجرائم الجماعات التكفيرية فى حق مصر وشعبها وكفاح وبطولة الجيش المصرى فى مواجهة تلك الجماعات».