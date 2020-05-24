فيديو.. المُفرج عنهم بالعفو الرئاسي: شكرا يا ريس وربنا يخليك لينا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع "يوتيوب" فيديو حول الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر المبارك تنفيذا لقراري الرئيس عدالفتاح السيسي، رقمي 231 - 232 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وأوضح التقرير المصور، أن إجراءات العفو جرت في ظل تدابير وقائية مشددة اتخذها قطاع السجون لحماية صحة وسلامة المفرج عنهم، ما بين ارتداء كمامات طبية والتباعد الاجتماعي بينهم، وقد أشاد النزلاء بقرار الإفراج عنهم والذي أتاح لهم بداية صفحة جديدة في حياتهم.

وقال أحد المُفرج عنهم: "الحمد لله ربنا أكرمنا بفضل ربنا وبفضل سيادة الريس أنه أفرج عننا في عفو عيد الفطر"، وأضاف آخر: "مكنتش متوقع القرار دة، بشكر ربنا في الأول والآخر ثم بشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه عيد علينا بالعيدية الجميلة دي وفرحنا وفرح أهالينا".

وعبرت إحدى المفرج عنهم عن فرحتها: "أنا لحد دلوقتي مش مصدقة طبعا نشكر الريس جدا جدا، على اللي هو عامله معانا"، وأوضحت أخرى: "إحساس جميل جدا عشان طالعة لعيالي وأهلي، وهتلم بيهم الحمد لله"، وأشار آخر: "جولي الصبح قالولي صدر عفو عنك وعن بعض المساجين في السجن على نص المدة من رياسة الجمهورية، بشكر الريس على اللمسة الجميلة اللي عملها معانا، وربنا يخليه لمصر وشعب مصر".

وأكد الفيديو أنه لكي يتم الافراج عن هذا العدد من النزلاء عقد قطاع السجول لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الافراج فكان هذا العدد الكبير الذي يعد الأكبر في تاريخ قرارات العفو ويأتي في إطار تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وأكد أحد المُفرج عنهم: "دخلت السجن اتعلمت صنعة اللحام، ربنا كرمني واتعلمت صنعة كويسة وإن شاء الله هطلع ابدأ حياة كريمة"، وأضاف آخر: "دخلت اشتغلت في حرفة الاسترولجي في مصنع الأثاث، واتعلمت المهنة واكتسبت منها خبرة كويسة وفي المستقبل ربنا يقدرني وأكمل بيها"، وأوضح آخر: "مفيش مسجون بيتعب ويهملوا فيه، أي مسجون بيروح المستشفى وياخد العلاج بتاعه".