ساويرس: لازم نعرف السياحة راجعة إمتى وإلا هينوبنا الفتات

تساءل رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" عن موعد استئناف السياحة وعودة استقبال السائحين من جديد في مصر بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى السياحة بقوة ..السياح هيرجعوا إمتى و يقوللى معرفش .... يبقى فيه حاجة غلط !!!! اليونان و اسبانيا و ايطاليا اعلنوا انهم هيفتحوا .. البعض ١٥ يونية و الباقى ١ يولية ..الناس كلها بتحضر لأجازاتها من دلوقتى ،

لازم نعلن والا مش هاينوبنا الا الفتات ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 24, 2020

وكتب "ساويرس" قائلا: "لما أسأل أخويا اللى مستثمر في السياحة بقوة ..السياح هيرجعوا إمتى ويقوللي معرفش.. يبقى فيه حاجة غلط، اليونان وإسبانيا وإيطاليا أعلنوا انهم هيفتحوا.. البعض 15 يونيو والباقى 1 يوليو.. الناس كلها بتحضر لأجازاتها من دلوقتى".

واختتم رجل الأعمال تغريدته: "لازم نعلن وإلا مش هاينوبنا إلا الفتات".