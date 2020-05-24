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ساويرس: لازم نعرف السياحة راجعة إمتى وإلا هينوبنا الفتات

كتب:

محمد عزالدين
09:15 م | الأحد 24 مايو 2020
نجيب ساويرس

نجيب ساويرس

تساءل رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" عن موعد استئناف السياحة وعودة استقبال السائحين من جديد في مصر بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

 وكتب "ساويرس" قائلا: "لما أسأل أخويا اللى مستثمر في السياحة بقوة ..السياح هيرجعوا إمتى ويقوللي معرفش.. يبقى فيه حاجة غلط، اليونان وإسبانيا وإيطاليا أعلنوا انهم هيفتحوا.. البعض 15 يونيو والباقى 1 يوليو.. الناس كلها بتحضر لأجازاتها من دلوقتى".

واختتم رجل الأعمال تغريدته: "لازم نعلن وإلا مش هاينوبنا إلا الفتات".