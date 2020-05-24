مواطنو المنوفية يلتزمون بالحظر .. والحدائق خالية

شهدت شوارع المدن في محافظة المنوفية التزام من قبل المواطنين بالحجر المنزلي وعدم التواجد بأعداد كبيرة في الشوارع، بينما كانت هناك بعض التجمعات أمام محلات البقالة والمطاعم، فيما خلت الحدائق والمتنزهات العامة من المحتفلين في ظل تشديدات من مجالس المدن بالغلق الكامل لها ومنع دخول المواطنين .

فيما شهدت بعض القري في المنوفية، تواجد متوسط المواطنين وخاصة الأطفال في الشوارع، وشهدت قرية البندارية التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية والتي تقع تحت العزل الصحي بقرار من محافظ المنوفية لوجود حالات إصابة بفيروس كورونا، تواجد مكثف للأطفال في الشوارع وأمام محلات البقالة والمطاعم .

علي صعيد متصل، قام صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بزيارة دار السيدة نفيسة للأيتام التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة شبين الكوم لتقديم التهنئة لأبناء الدار بمناسبة عيد الفطر المبارك وإدخال البهجة والسرور عليهم، وكذا التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للأطفال، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، ووكيل وزراة التضامن الإجتماعي .

وقام المحافظ بتوزيع العيديات والهدايا العينية وكحك العيد علي الأطفال بالإضافة إلى لحوم وكمامات طبية معرباً عن سعادته بالتواجد معهم، مؤكداً على حرصه على الاهتمام بكافة مؤسسات دور الأيتام بالمحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتوفير جو من الأمان والراحة ولضمان تحقيق حياة آمنة وكريمة، وقد أعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بتهنئة المحافظ ومشاركتهم أفراحهم تزامناً بالاحتفال بعيد الفطر.

كما قام محافظ المنوفية ونائبه، بجولة لتقديم التهنئة لأفراد الشرطة بأحد الكمائن وتوزيع كحك العيد بمناسبة عيد الفطر، وقد أكد المحافظ علي أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد، وخلال جولته التقى المحافظ بعمال النظافة مقدماً لهم التهنئة وقام بتوزيع العيدية وكحك العيد عليهم، موجهاً كل التحية والتقدير لحرصهم ومجهوداتهم على مواصلة عملهم خلال عيد الفطر .