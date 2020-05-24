محافظ المنوفية يوزع العيدية والهدايا وكحك العيد على أيتام دار السيدة نفيسة

زار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، دار السيدة نفيسة للأيتام التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة شبين الكوم لتقديم التهنئة لأبناء الدار بمناسبة عيد الفطر المبارك وإدخال البهجة والسرور عليهم، وكذا التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة للأطفال، رافقه الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ووكيل وزراة التضامن الاجتماعي.

هذا ووزع المحافظ العيديات والهدايا العينية وكحك العيد على الأطفال بالإضافة إلى لحوم وكمامات طبية معربا عن سعادته بالتواجد معهم، مؤكدا لهم حرصه على الاهتمام بهم وبكل مؤسسات دور الأيتام بالمحافظة وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتوفير جو من الأمان والراحة ولضمان تحقيق حياة آمنة وكريمة لهم، وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بتهنئة المحافظ ومشاركتهم أفراحهم تزامنا بالاحتفال بعيد الفطر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على القائمين على الدار بحسن معاملة ورعاية الأطفال من كل الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية لتسهيل دمجهم بغيرهم من أقرانهم مرة أخرى في المجتمع، مشيرا إلى أهمية العمل الخيري في تعزيز أواصر التراحم ورسم البسمة على وجوه الأطفال للتخفيف والحد من معاناتهم.

هذا وقدم المحافظ التهنئة لأبناء محافظة المنوفية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يعيده علينا وعلى الشعب المصري بالخير واليمن والبركات تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.