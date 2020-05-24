مصدر لـ"الوطن": إصابة 22 عائدا من الخارج بمدن جامعة المنوفية بكورونا

أكد مصدر مسؤول بجامعة المنوفية، أن المدن الجامعية التابعة للجامعة استقبلت 840 مصريًا من العالقين بالخارج من عدة دول.

وأوضح المصدر أنه تقديم كل أوجه الدعم للعائدين من خلال المتابعة الصحية، وإعداد الطعام في المطاعم الخاصة بالمدن، وتوفير كافة سبل الراحة للمقيمين خلال خلال فترة المحددة من قبل الدولة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الوطن"، أن من بين جميع العالقين ظهرت 22 إصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى التعامل معهم من قبل مديرية الصحة.

وأوضح أن حالة المصابين مستقرة، وأن الجامعة لا تألوا جهدًا في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين.