محافظ المنوفية يوزع كعك العيد على أفراد الشرطة وعمال النظافة

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جولة ميدانية للوقوف على الحالة العامة والأمنية للشارع بمدينة شبين الكوم، تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ.

بدأت الجولة بتقديم المحافظ التهنئة لأفراد الشرطة بأحد الكمائن وتوزيع كعك العيد بمناسبة عيد الفطر، مؤكدا أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعمال النظافة مقدماً لهم التهنئة وقام بتوزيع العيدية وكعك العيد عليهم، موجهاً لهم كل التحية والتقدير لحرصهم على مواصلة عملهم خلال عيد الفطر .

وعلى جانب آخر، تفقد المحافظ أعمال التطوير والتجميل بمدخل مدينة شبين الكوم بطريق قويسنا للوقوف على ما تم تنفيذه على أرض الواقع لضمان سرعة الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المحدد، كما تفقد أعمال التطوير بشارع ترعة الغزل بحي غرب وكذا تطوير ميدان عاطف السادات، مؤكداً استمرار أعمال التطوير بشوارع وميادين مدن ومراكز المحافظة لإعادة المنوفية إلى سابق عهدها.

يأتي هذا في إطار الخطة الزمنية الموضوعة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق بنطاق المحافظة.