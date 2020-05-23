يوميات كورونا في الخليج.. السعودية تقترب من 70 ألف حالة.. والكويت 1956

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.281.704، فيما وصل إجمالي الوفيات 338.726، بينما بلغت حالات الشفاء منه2.139.014 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه.

ويتولى الأمانة العامة للمجلس حاليا نايف الحجرف. يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، تسجيل 2642 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد خلال أمس الاول الخميس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 67719 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 302 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن عدد المتعافين الجدد بالوباء بلغ 2962 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 39003 حالات.

وأوضح العالي، أن عدد الوفيات الجدد بلغ 13 حالة، ليصل إجمالي الوفيات بالوباء في السعودية، إلى 364.

من جانبه، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، أمس الجمعة، أن التصاريح الورقية للتنقل أثناء فترة "منع التجول" لا تزال سارية المفعول، ولن تلغى إلا بإعلان رسمي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال الشلهوب خلال مؤتمر صحفي يومي، إنه بدأت الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر أمس الجمعة تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية الأربعاء المقبل.

وأشار الشلهوب إلى "استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة لذلك المعلن عنها سابقًا، مثل نشاط المطاعم من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة 10 مساءً وتقتصر الخدمة عبر الطلبات الخارجية عبر أسطولها الخاص أو عبر خدمة التوصيل عبر التطبيقات".

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 424 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19"، منها 191 حالة لعمانيين، و233 حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 6794 حالة، وعدد الوفيات 32.

وقالت وكالة الأباء العمانية نقلاً عن الوزارة، إن 1821 حالة قد تماثلت للشفاء، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية على موقعها الإلكتروني.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 164 إصابة جديدة بكورونا المستجد، فيما تماثل 131 حالة أخرى للشفاء.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 94 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 68 حالة لمخالطين لمصابين اضافة الى حالتين قادمتين من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، ان العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 4004 حتى الان بعد تسجيل 131 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وذكرت الوزارة البحرينية، ان عدد "الحالات القائمة" بلغ 4322 منها 4315 "مستقرة" و 7 تحت العناية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات إلى 27892

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 994 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 27892 حالة.

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى وفاة 4 مصابين من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بكورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 241 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى شفاء 1043 حالة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 13798.

ارتفاع حالات الشفاء من الوباء في الكويت إلى 5515 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 955 إصابة جديدة بكوفيد المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 19564 حالة في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة أثر اصابتها ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 138 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت شفاء 310 حالات من المصابين ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5515 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن حالات الاصابة الـ955 السابقة تضمنت (139 حالة لمواطنين كويتيين) و(319 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(196 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(111 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، أشار المتحدث الكويتي، إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 180 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا المستجد وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13911 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية 644 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الوباء على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر السند، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3888 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من264959 ألف فحص.

بلدية الكويت: إغلاق الأسواق الموازية أول أيام عيد الفطر

وأعلنت بلدية الكويت، أمس الجمعة، إغلاق الأسواق الموازية بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، ومعاودة مزاولة نشاطها في ثاني أيام العيد.

وقالت البلدية في بيان صحفي إن الأسواق الموازية ستفتح أبوابها للجمهور، الاثنين المقبل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في قطر إلى 19 حالة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بكورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة الى 19 حالة اضافة الى تسجيل 1830 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 40381 حالة.

وقالت الوزارة القطرية في بيان، إن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالوباء نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

واشارت الصحة القطرية، الى ان الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 13 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالوباء ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 175 حالة.

وكشفت الوزارة القطرية، تسجيل 605 حالات للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا في قطر إلى 7893 حالة.