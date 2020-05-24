حريق يلتهم 4 عشش ومنزلين في المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة علي حريق هائل شب في 4 عشش ومنزلين بإحدى قرى مركز الباجور، بعد الدفع بعدد 3 سيارات مطافي بجانب مساعدة الأهالي .

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، تفيد بالسيطرة علي حريق هائل نشب في عدد من العشش ومنزلين بقرية منشأة مسجد الخضر التابعة لمركز الباجور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

وأكد محمود المرسي رئيس مركز ومدينة الباجور، في تصريحات صحفية، إن الحريق أسفر عن إصابة 3 رؤوس ماعز، كما أصيب شخص بحالة اختناق وتم إسعافه بعد الحريق مباشرة .