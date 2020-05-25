المتنفس الوحيد للطنطاوية.. كورونا يمنع حديقة الطفل من روادها لأول مرة

تُعد واحدة من أكبر 3 حدائق في طنطا، بعد حديقة الأندلس والحديقة المتحفية، وأصبحت المقصد الوحيد حاليا، لأهالي مدينة طنطا، والقرى المجاورة، بعد إزالة الحديقة المتحفية التي كانت تابعة إلى سبيل على بك الكبير الأثري، والعزوف عن الحديقة الأندلسية بسبب الإهمال الذي طالها وأصبحت مكانا خاويا من الزوار، وتخضع منذ 2013 لأعمال التطوير ولكن بدون جدوى أو انتهاء هذه الأعمال.

انتشار فيروس كورونا، جعل الحديقة ولأول مرة منذ إنشائها، بدون زوار في عيد الفطر بشكل خاص وغيرها من الإجازات والمناسبات بشكل عام، وغلق أبوابها، منذ إنشائها في التسعينيات، وذلك في إطار التزام القائمين عليها بتعليمات رئيس الوزراء بغلق الحدائق والمتنزهات بهدف منع أي تجمعات قد تساعد على انتشار فيروس "كورونا"، ومن مميزات حديقة الطفل، موقعها الجغرافي، حيث تقع بمنطقة الاستاد، وهى من أهم المناطق الحيوية في مدينة " شيخ العرب" وتواجدها في الشارع الرئيسي " شارع الجيش"، ما يسهل على الرواد والزائرين الوصول اليها.

وتتميز الحديقة بمساحات خضراء والعاب للأطفال كما توجد مكتبة صغيرة بالحديقة وتستطيع الأسرة والعائلة قضاء أوقات ممتعة فيها، وتعد من أهم المتنزهات والمتنفسات لأهالي طنطا وتعد علامة من علامتها المميزة ونقله حضارية بالمدينة.

شهدت الحديقة أكثر من مرة أعمال تطوير، آخرها في عهد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية السابق، والذى قرر تطويرها بتكلفة تخطت الـ 500 ألف جنيه، ومساحتها 4 ألاف متر، وتم افتتاحها في نوفمبر 2018، وشملت أعمال التطوير، إنشاء أحواض زرع جديدة بالحديقة وتجميلها بالأحجار الفرعونية والقرميد وزراعتها بالنخيل المثمر وكافة الزراعات دائمة الخضرة وتجميل أسوار الحديقة بالرسومات ذات الشكل الجمالي المميز وإنشاء برجولات ومقاعد جديدة لرواد الحديقة وتبليط المنطقة المحيطة بالكافتيريا بشكل جمالي.

وأيضا تطوير المسجد الملحق بالحديقة ودورات المياه والمكتبة الثقافية تعمل على تشجيع الأطفال ورواد الحديقة على القراءة، إلى جانب إنشاء ممرات بأحواض النجيلة بهدف سير المواطنين عليها حفاظاً على النجلية من التلف مع وضع لافتات من أجل توعية المواطنين بعدم السير على النجيلة لعدم إتلافها.

ويتوفر بالحديقة وسائل ترفيهية، منها، مسار للمشي والجري، وألعاب الرياضة، إلى جانب مقاعد للجلوس، كما ينظم المسؤولون عن الحديقة برامج ترفيهية، وأيضا يوجد بالحديقة ملاهي صغيرة، ما يجعلها المقصد الأول للأسرة والعائلات في الإجازات والأعياد والمناسبات المختلفة.