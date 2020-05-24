"اجري يا شيخ محمد".. مخالفات أول أيام عيد الفطر في ظل كورونا

عيد تحت وطأة الحظر الصحي يعيشه المصريون اليوم، ومع بداية أيام عيد الفطر المبارك، دخلت عدة قرارات اتخذتها الحكومة بقيادة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيز التنفيذ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حتى يوم الجمعة المقبل.

ودخلت عدة إجراءات حيز التنفيذ تمثلت في غلق كل المحال والمولات التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، وحظر سير المواطنين من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، وتعليق مواصلات النقل العام والجماعي، وإيقاف وسائل النقل الجماعي والأتوبيسات الجماعية للتنقل بين المحافظات، وإذاعة صلاة العيد من أحد مساجد الدولة وستكون مقتصرة على العاملين بالمسجد فقط، وارتداء الكمامات إجباريا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي.

أما أبرز المخالفات التي شهدها أول أيام عيد الفطر

إمام صلاة يجري بشوراع الدقهلية والأزهر يبترأ منه

طالبت وزارة الأوقاف، بإنزال العقاب القانوني الرادع بالشخص الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم في واقعة ساحة العيد المخالفة بالدقهلية.

وقال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنّ الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن ما بدر من الطالب محمود مجدي العشري الطالب بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم، وتصرف بصورة تخالف القانون والقيم وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلا عن أن يكون قدوة لغيره، وذلك عندما حاول إقامة صلاة العيد قرب كوبري نبروه بالدقهلية، ضاربا بتوجيهات الأزهر والأوقاف والدولة المصرية في منع التجمعات عرض الحائط.

وكشف الشيخ طه زياده مدير مديرية أوقاف الدقهلية، كواليس ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن إقامة ساحة لصلاة العيد في نبروه بمحافظة الدقهلية وعند ضبطه ترك الصلاة وفر هاربا فور علمه بوصول الشرطة، وقال له أحد المواطنين: "اجري يا شيخ محمد".

تحرير محاضر لأصحاب 9 محال بالشرقية في أول أيام العيد

حررت الجهات المعنية محاضر طوارئ أمن دولة، لأصحاب 9 محال لمخالفتهم قرار الحظر ومنع التجمعات.

وتفصيلا شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة، بإشراف اللواء سامي علام رئيس المركز بالتنسيق مع الشرطة لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب المحلات بتعليمات الحظر المحددة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر لأصحاب 9 محال لمخالفتهم لتعليمات الحظر وتجميعهم للمواطنين داخل المحلات وعدم حصولهم على رخصه توصيل طلبات للمنازل (دليفري) وتم تحويل المحاضر إلى قضايا جنح أمن دولة طوارئ.

ضبط 269 مخالفة لقرار الحظر في مجال غلق المحال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 269 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ضبط 31 متهما و3 آلاف مخالفة في حملات أمنية بالجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، 31 متهما متورطا في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والتهرب من أحكام قضائية، في حملات أمنية شنتها القوات على بؤر إجرامية في محافظة الجيزة.

وحرر ضباط إدارة المرور 3 آلاف مخالفة وإزالة إشغالات، لتسهيل الحركة المرورية بعدة حملات بالمحافظة، تحت إشراف اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة للمرور في الجيزة.

ضبط أكثر من 6 آلاف مخالف لقرار الحظر في ليالي العيد

ضبطت الأجهزة الأمنية في أول ليالي عيد الفطر المبارك، عددا من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، بينهم 6069 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، 3007 سيارة مخالفة، 134 دراجة نارية مخالفة، 216 مركبة "توك توك" مخالفة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.