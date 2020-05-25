محمد رمضان يكشف ملامح مسلسله الجديد: سيكون على غرار "البرنس"

ألمح الفنان محمد رمضان إلى الخطوط العريضة لمسلسله المقبل، لافتا إلى أنه سيتيح مساحات للممثلين المشاركين لتأدية أدوارهم على غرار مسلسل "البرنس".

وأضاف رمضان خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان "الناس تستنى مسلسلنا القادم، مش هنعرف طبعا نحرق المفاجأة بس مسلسلنا القادم بردو هيكون نفس الغزل والمساحات الكبيرة لكل الأدوار اللي موجودة لأن المشروع الناجح منظومة متكاملة".

وتابع: "مسلسل ليالي الحلمية مش هتقدر تقول بطولة مين، والمال والبنون كذلك، المسلسلات اللي سابت أثر كبير في وجدان الشعب المصري والعربي هتلاقيها بنفس الغزل اللي كاتب فيها محمد سامي للبرنس، بس مش بنفس الأجر".

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.