غلق الحدائق وتفعيل غرف العمليات.. كيف واجهت أسيوط كورونا أول أيام العيد

تولي محافظة أسيوط اهتمامًا كبيرًا بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا وتنفيذ القرارات الصارمة التي أقرها مجلس الوزراء لمنع التجمعات خلال أيام عيد الفطر المبارك، "الوطن" تبرز كيف تنفذ محافظة أسيوط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى نقاط..

1- تشكيل غرف عمليات بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً.

2- استمرار الغلق الكامل لأي حدائق عامة أو متنزهات وأي أماكن قد تشهد تجمعات أو التي بها مراكب نيلية وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء ومنع الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر.

3- تكليف الأجهزة التنفيذبة بالمرور والمتابعة الميدانية لتنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية وتنفيذ القانون وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 وحفاظا على صحة المواطنين.

4- تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لتنفيذ قرارات مواجهة كورونا بحي شرق وغرب ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة لمراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمراكز الشمال وبالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن

5- المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بوقف جميع وسائل النقل العام وبين المحافظات.

6- تكليف الأجهزة التنفيذبة بالمرور والمتابعة الميدانية لتنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية وتنفيذ القانون وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

7- أكد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد عدم التهاون فيما يتعلق بصحة المواطن التي تعد خطا أحمر وأنه يتابع بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 وحفاظا على صحة المواطنين و يتم تنفيذها في جميع المراكز والأحياء

8- ترأس السكرتير المساعد لحملة بحي شرق ومركز الفتح للتأكد من استمرار غلق كافة الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات وايقاف جميع وسائل النقل الجماعي وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

9- شدد المحافظ على مديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية بالإلتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً .

10- ناشد المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظاً على صحتهم.