حملات لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بوقف جميع وسائل النقل العام بين المحافظات وغلق الحدائق والمتنزهات خلال عيد الفطر، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانب آخر ناشد محافظ أسيوط، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كما جرى إزالة 12 حالة تعد على أراضي زراعية وخط تنظيم وبناء مخالف بقرى الواسطى وبني زيد الأكراد وعرب مطير والفيما، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر "جنح طوارئ" للمخالفين تمهيداً لإحالتهم إلى نيابة العسكرية .