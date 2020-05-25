جومانا مراد مشيدة بيسرا: "أجدع حد قابلته في حياتي وخط أحمر بالنسبة لي"

أعربت الفنانة السورية جومانا مراد، عن سعادتها الغامرة، بالمشاركة مع الفنانة يسرا، في مسلسل خيانة عهد، الذي عُرض خلال شهر رمضان المنصرم.

وقالت "جومانا"، خلال مداخلة هاتفية حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصري: "هي أجدع حد ممكن أقابله في حياتي، وكل مشاهدنا كانت عنيفة في المسلسل".

وأضافت: "أحلى كواليس في الدنيا، لأن كلها كانت حب وهي بتهتم بأدق التفاصيل، وركزت في كل حاجة".

وأردفت: "يسرا أسطورة كبيرة، المسلسل كله كوم وهي كوم، انتي حلوة وجميلة من جوه ومن بره وربنا هيكرمك وانتي خط أحمر بالنسبة لي".