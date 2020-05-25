يسرا: شديت جومانا من شعرها وضربتها بالشلوط بجد في "خيانة عهد"

قالت الفنانة يسرا، إنه سعيدة بالمشاركة في مسلسل "خيانة عهد"، موضحةً أن فريق العمل كان جديدًا عليها.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصري: "حاسة إن في حاجة تقيلة حصلت، بخلاف إنها المرة الأولى اللي يشتغل فيها جمال العدل مع سينرجي، وكانت أول مرة أعمل مع المخرج سامح عبدالعزيز، وأول مرة أحمد عادل يكتب، لأنه بيشتغل منتج في شركة العدل جروب، وكان فاهمني بحكم إننا أصحاب".

وحول ما إذا تعرضت للغدر في حياتها الشخصية من أناس أحبتهم، على غرار ما حدث لها في مسلسلها، قالت: "حصلت ومن ناس متوقعهمش، ودول اللي بيوجعوني عكس ما الطعنة تيجي من حد معرفهوش".

وواصلت: "الصديق بيبقى قريب وبختاره عكس العيلة، الصديق مهم جدًا ولو مكنتش محظوظة بأصحابي مكنتش عديت محن كتير".

كما أشادت يسرا، بعودة الفنانة جومانا مراد إلى الدراما مرة أخرى، وقالت: "رجوعها حاجة مهمة جدًا، وهي من الناس اللي بتقدر تتعايش وتجهد نفسها في المشهد، وفي مشهدي معاها كانت مربوطة ومرضتش تفك، والمشهد الأخير اللي واجهتها فيه شوطتها بالشلوط بجد وشديتها من شعرها".