الأطباء تحدد 5 إجراءات لأعضائها العاملين بمستشفيات العزل قبل بدء العمل

حددت نقابة الأطباء 5 إجراءات لأعضائها العاملين بمستشفيات العزل لمواجهة فيروس كورونا، للتمسك بحقهم فى تنفيذها قبل أن يبدأوا بالعمل، مؤكدة أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع.

وشددت النقابة على اتخاذ الإجراءات الآتية:

أولا: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة.

ثانيا: تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.

ثالثا: إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة.

رابعا: توفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل.

ودعت النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، و كذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حده (واتساب لجنة الشكاوى 01095111247 - واتساب اللجنة الإجتماعية 01008447501).