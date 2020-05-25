صور.. زغاريد وكحك العيد تكسر أوجاع كورونا بمستشفيات العزل بالغربية

شهدت أقسام العزل الصحي بمستشفيات زفتى والمحلة وقطور وكفرالزيات بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة الغامرة على وجوه المئات من الأسر والعائلات لحلول مناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، فضلا عن توزيع علب الكحك والحلوى من جهة مسؤولي الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني فى إطار الحرص على رفع معنويات المرضى من مصابي عدوي "كورونا "على مستوى مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات والسنطة وقطور وسمنود وبسيون.

كما رصدت "الوطن " ملامح قيام أعضاء الجيش الأبيض من طواقم الأطباء وفنيات التمريض بدورهم فى رسم البهجة على مصابي كورونا وكافة الحالات التى ثبتت تحاليلها إيجابية الإصابة، فضلا عن توزيع المرضى حسب نسب تحمل أعداد المصابين بأقسام العزل الصحي بمستشفيات سبرباي والمستشفى العام والمنشاوي والصدر والحميات بنطاق مراكز طنطا والمحلة وبسيون وقطور.

"الحمد لله أدينا رسالتنا فى الحياة فى رعاية كل المرضى ومصابي عدوى كوفيد 19 طوال فترات أجازة عيد الفطر المبارك من خلال رسم البهجة وتوفير كافة الرعاية الصحية والعلاجية لكافة الحالات وخصوصا الأطفال وكبار السن التى تترواح أعمارهم السنية ما بين 7-55 سنة"، بتلك الكلمات عبر الدكتور محمد حسن مدير الطب العلاجي بمستشفى الحجر الصحي بصدر المحلة، لافتا إلى أنه كافة الطواقم الطبية من أعضاء الجيش الأبيض من خلال توزيع الحلوى والكحك وإطلاق الزغاريد على كافة المرضى لتأمين حياتهم.

من ناحية أخرى، أعطى وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميده فى توجيهاته بأهمية التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والماسكات لكافة الأسر والعائلات المتضررة من تفشي عدوى كورونا المستجد خلال فترة العزل الصحي لمدة أسبوعين.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية أن التقارير اليومية لكل الحالات التى تتعافى بشكل يومي ومعدلات نسب شفائهم من خلال توافر كافة السلع والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية لرعايتهم.

كما أوضح أنه تم الدفع بفرق مكافحة العدوى وفرق الترصد لفحص كافة المخالطين للحالات المصابة والتأكد من إصابتهم من عدمه داخل القرى المعزولة على مستوى المحافظة.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بأهمية رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى على مستوي كافة أقسام مستشفيات العزل الصحي بموجب تفعيل غرف العمليات والطوارz والدفع بطواقم طبية من أعضاء الجيش الأبيض وفنيات التمريض لرفع كفاءة الخدمات العلاجية والصحية المقدمة لكافة مصابي "كورونا " حفاظا على أرواحهم .

محافظ الغربية يوجه بتوزيع الكحك والحلوي على كافة مصابي "كورونا " بأقسام العزل الصحي فرحا بالعيد

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى الصدر بالمحلة أنه يباشر كافة حالات الإصابة الجديدة بعدوي "كوفيد 19 " والتى ثبت صحة إصابتها عقب إجراء المسحات والتحاليل الطبية اللازمة لكافة مصابين الوافدين من كافة قري ومراكز السنطة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود وطنطا والمحلة .

وأشار أنه يجري كافة الفحوصات العلاجية اللازمة لأسر حالات المصابة والوقوف على الحالة الصحية للمخالطين لهم بعدما تأكد إصابة المدير المالي والإداري وزوجته جراء الاختلاط عقب إصابته بعدوي "كورونا " اثناء أداء واجبه الوطني مشيرا بقوله " ربنا يعينا على خدمة بلدنا وأداء الرساله الوطنيه فى رعايه أهلنا المصابين بالعدوي العالميه والحمد لله كافة المستلزمات الطبية متوفرة والحاله المعنوية للمرضي جيده ومرتفعه مع حلول عيد الفطر المبارك " .

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الفربية اعلن عن توزيع كعك العيد علي الأطقم الطبية والمرضي والعاملين بمستشفيات العزل بالمدينة الجامعية بسبرباى وكفر الزيات .

وأضاف محافظ الغربية أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدعم النفسي بالتوازن مع العلاج ، لكافة الأطقم الطبية والمرضي والفنيين والعاملين بمستشفيات العزل ، وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم احتفالا بعيد الفطر المبارك .

وأشاد "رحمي" بجهود رجال الأعمال وكافة موسسات المجتمع المدني في دعم كافة المبادرات التي تطلقها محافظة الغربية في مختلف المناسبات .