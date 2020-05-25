مخرج "الفتوة" يستبعد تصوير جزء ثان: حاجة طلعت حلوة وخلصت

قال حسين المنباوي، مخرج مسلسل الفتوة، إنّ المسلسل بدأ من عند مؤلفه هاني سرحان، موضحًا أنّه كان يفكر في إخراج فيلم عن ذات الحقبة، لكن الأمر تعثر بسبب التكاليف المادية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على قناة الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد: "كان عندي مشروع فيلم زي ده من 5 سنين، لكن تكاليف الديكورات واللبس كانت صعب جدًا ومتعملش، ولما جالي في شكل مسلسل، نفع، لأنه أسهل".

وتابع: "قعدنا شهور في التصاميم ونرسم اسكتشات ونروح نعاين، اللوكيشن اتبنى على ادينا، واللوكيشن أخد 4 شهور شغل، حطينا شجر ومكان للحيوانات والوقت ساعدنا".

وأردف: "مش بفكر أعمل جزء تاني من الفتوة، ممكن أعمل شغل تاني، هي حاجة طلعت وخلصت، وهو فتح لي فكرة إني أعمل أزمنة تانية زي العهد الفرعوني".