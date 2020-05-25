ضياء الخالق عن دوره في الفتوة: ياسر جلال ضربني بالنبوت ورم ضهري يومين

قال الفنان ضياء عبدالخالق، إن دوره في مسلسل "الفتوة"، كان صعبًا للغاية حيث جسد شخصية أحد الطامعين في الحصول على فتونة حي الجمالية، مشيرا إلى أن الفنان ياسر جلال رشحه للمشاركة في المسلسل.

وأضاف عبدالخالق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على قناة "الحياة"، من تقديم الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، أن أصعب شيء في دوره هو حبه لياسر جلال وأحمد صلاح حسني: "مكنتش عارف ازاي همثل إني بكرههم".

وتابع: "مكنتش عاوز أروح بسبب جمال الديكور، الصورة رائعة جدًا، والمخرج استغل اللوكيشن بشكل رائع.. ياسر جلال ضربني بالنبوت في ضهري، وفضل وارم يومين"، مشيرًا إلى أنه لا يفضل مدرسة التقمص، لأنها مرهقة للفنانين، حيث تستلزم علاجًا نفسيًا لهم بد انتهاء التصوير.