الداخلية تتابع تنفيذ قرارات الحكومة الاحترازية لمواجهة كورونا في العيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكثّفت أجهزة الوزارة انتشار القوات في الشوارع والميادين لمتابعة غلق المولات والمحلات التجارية والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، ومتابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية وطرق الكورنيش ومنع ارتيادها من قبل المواطنين، فضلا عن تطبيق قرار حظر الحركة في المواعيد المحددة، والتواجد الأمني الميداني الفعال للدوريات والخدمات الشرطية، لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر، والتعامل الفوري السريع مع أي بلاغات.

ورفعت أجهزة الوزارة (منذ مساء أمس الأول)، السيارات المخالفة للقرار الصادر بغلق طرق الكورنيش في المحافظات، وعدم السماح بانتظار السيارات بالطرق، فضلا عن إغلاق طرق الكورنيش في المحافظات، عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط" مع توفير المسارات البديلة، على أن يستمر إغلاق الطرق حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 30 الحالي.

وشهد أول أيام عيد الفطر المبارك تعاون والتزام تام من قِبل المواطنين بتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، ما يعكس وعي وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التي تشهدها المرحلة الراهنة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين، وتهيب بالجميع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الاحترازية، والتعاون مع رجال الشرطة للعبور من تلك المرحلة التي تتطلب التكاتف والتعاون من أجل سلامة وصحة المواطنين.