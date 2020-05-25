تناولوا لقاحا ضد الفيروس.. ظهور أجسام مضادة لكورونا لدى موظفين روس

أكد ألكسندر جونزبرج مدير مركز Gamalei، اكتشاف ظهور أجسام مضادة لدى موظفي المركز، الذين حقنوا أنفسهم قبل فترة بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد إعلان مدير هذا المعهد التابع للصحة الروسية والمختص في مجال أبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أنّه حقن نفسه بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى تصميم اللقاح في المركز المذكور، وأضاف: "نحن عناصر الوحدة المشاركة مباشرة في تصميم هذا اللقاح، حتى نشارك كمحترفين في العمل الذي عهد إلينا به، والذي نقوم به حاليا، لكي لا نتعرض لنظام العزلة، ولكي لا ينكبح إيقاع العمل، قمنا بتناول اللقاح".

ووفقا له، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ما جرى كنوع من اختبار اللقاح، وقال: "هذا ليس اختبارا للقاح، إنه دفاع عن النفس حتى نتمكن من مواصلة هذا العمل، فقدان أي موظف سيؤخر هذا العمل".